-Erdoğan'ın gezisi Makedonya basınında ÜSKÜP (A.A) - 30.09.2011 - Makedonya basını iki günlük resmi ziyaret için Makedonya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi. Radyo ve televizyonlar ile gazete ve internet haber siteleri, Başbakan Erdoğan'ın dün Makedonya'daki temaslarını ve Başbakan Nikola Gruevski ile düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını manşetlere taşıdı. Makedonya basını, özellikle Erdoğan'ın Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizi ile ilgili görüşlerini ön plana çıkarırken, Erdoğan'ın Makedonya'ya olan net desteğinin altını çizdi. Dnevnik gazetesi bugünkü sayısının manşetinde, "Efendi Erdoğan, Sağlam Kardeş" başlığını kullandı. Gazete, haberinde iki ülke başbakanının "keyifli" bir görüşme yaptığını belirterek, Başbakan Erdoğan'ın Yunanistan ile yaşanan isim krizinde Makedonya'nın yayında yer aldığını duyurdu. Vest gazetesi de haberinde, Erdoğan'ın Yunanistan'ın isim krizi konusunda ortaya attığı iddialarının anlamsız olduğu yolundaki sözlerine yer verdi. Gazete, haberinde Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Makedonya'nın en önemli dostu olduğu yorumunu yaptı. Makedonya'da Arnavutça yayınlanan gazeteler de Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdiler. "Zhurnal Plus" gazetesi, haberinde Başbakan Erdoğan'ın Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne Türkiye'den daha önce gireceğini söylemesini ön plana çıkardı. Yine Arnavutça olarak yayınlanan "Lajm" gazetesi de manşet haberinde "Erdoğan Makedonya'ya sağlam destek verdi" başlığını kullandı. Makedonya'daki radyo ve televizyon ile internet siteleri de haber programlarında ve sayfalarında Erdoğan'ın ziyaretini takipçilerine detaylı ve geniş şekilde duyurdular.