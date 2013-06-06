Erdoğan'ın Gezi Parkı açıklamaları borsayı böyle etkiledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'ta Gezi Parkı protestoları ve Gezi Parkı'nın yerine yapılması planlanan Topçu Kışlası'na ilişkin yaptığı, "Topçu Kışlası'nın inşaatında kararlıyız" ifadesine yer açıklamanın etkisi borsa ve döviz piyasalarında anında hissedildi. Açıklamanın sonrasında, borsada düşüş yüzde 4.7'yi buldu; Dolar ise sabah saatlerinde 1.90 Liraya yakın seviyelerde seyrederken 1.88 seviyesine düştü. Borsa kapanışını ise Dolar 1.89 üzerinden yaptı.

Borsadaki düşüş yeniden hızlandı ve şu sıralarda BIST 100 Endeksi'ndeki düşüş yüzde 4'ün üzerinde...

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi'ndeki kayıplar yüzde 4.7'yi buldu. Borsa 2 bin puandan fazla kayıpla 76 bin 500'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Analistler, endeksin 79 bin puanın altında kaldığı sürece satış baskılarının kademeli olarak devam edebileceğini belirtiyor.

Dolar 1,89'u aştı

Erdoğan'ın Gezi protestolarıyla ilgili açıklamalarıyla dolar da yeniden 1,89'un üzerine doğru hareket etti.

Faiz de yükseldi

Faiz de hareket görüldü. Erdoğan'ın konuşması öncesi yüzde 6.42 olan gösterge tahvilin faizi yüzde 6.70'i aştı.