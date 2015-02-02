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Erdoğan’ın geçiş güzergâhında patlama

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, bomba imha ekibi ve terör ve istihbarat ekibi sevk edildi

02 Şubat 2015 10:36

Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçiş güzergâhında bulunan bir binanın bahçesinde 2 patlama meydana geldi.

Patlamalar dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçişinden yarım saat önce Çankaya’da 4 nolu binanın bahçesinde gerçekleşti. Birinci patlamadan 45 dakika sonra ikinci bir patlama daha oldu.

 

Etki gücü yüksek değil

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, bomba imha ekibi ve terör ve istihbarat ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, yarım litrelik 3 adet su şişesine el yapımı patlayıcı yerleştirildiği, patlayıcılardan birinin patlamadığı ve patlayıcıların etki gücünün ise yüksek olmadığı kaydedildi.

Terör şubenin de incelemeleri sonrasında elde edilen deliller, kriminal inceleme yapılmak üzere götürüldü. Polis ekipleri, bombaların ne amaçla hazırlandığı, terörle bağlantısı olup olmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir eylem olup olmadığıyla ilgili inceleme başlattı.

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