Erdoğan'ın geçeceği yoldaki asfaltta meydana gelen kabarma, polisi alarma geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahta bozulan asfalt şüpheli görüldü. Polis, belediye ekiplerinin yardımıyla asfaltta kalkan bölümü inceledi.Asfalttaki kabarmaya, yan tarafta bulunan rögar kapağından taşan suyun sebep olduğu tespit edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı'nın güzergahında "şüpheli" kabarma polisi harekete geçirdi. Kısıklı'daki konutundan çıkmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için polis yol boyunca güvenlik önlemi aldı. Eski Kısıklı Caddesi'nden Altunizade'ye inen Şile Otoyolu yan yol ile Neşetbey Sokak'ın kesiştiği kavşakta asfalt üzerinde şüpheli bir kabarma tespit edildi. Polis ekipleri, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri bölgeyi bariyerle çevirdi.

İşçiler, uzman polislerin kontrolü altında asfaltı kazdı. Kazılan asfaltın altı incelendi. Asfalttaki kabarmaya hemen yanda bulunan rögar kapağından taşan suyun sebep olduğu tespit edildi. Kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu olay yerinden geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitti