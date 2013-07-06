Erdoğan'ın Gazze ziyareti iptal mi edildi?

Mısır'da ordunun Muhammed Mursi'yi devirmesinden sonra Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ı kapatması, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyareti de belirsiz hale getirdi.

Ankara, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı kapatılmadan önce de Erdoğan’ın ziyaretini bir süreliğine rafa kaldırma kararı almıştı. Erdoğan, Gazze’ye gitmek için Refah’ı kullanacağı için bu durumda Türkiye’nin tepki gösterdiği darbecilerin iktidarda olduğu bir ülkeye gitmek durumunda kalacaktı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre diplomatik kaynaklar, “Mısır’daki darbeden önce de Gazze ziyaretinin tarihi net değildi. Ancak son olaylardan sonra bu ziyaretin belli olmayan bir tarihe ötelendiğini söyleyebiliriz” dediler.



Kahire Büyükelçisi değişmiyor



Türkiye’nin daha önce Saraybosna’ya atanan Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’nın Mısır’da kalma süresi ise uzatıldı. Botsalı’nın Kahire’deki görev süresinin bir süre daha uzatılmasına şunlar gerekçe gösteriliyor:

* Botsalı 4 yıldan bu yana Kahire’de. Mübarek rejiminin yıkılmasına tanık oldu. Ülkedeki gelişmelere hakim. Kritik bir süreçte değiştirilmesi doğru olmaz.

* Botsalı’nın yerine Kahire’ye atanan yeni büyükelçi Ahmet Yıldız, Mısır’a gitmesi durumunda darbecilerin iş başına getirdiği bir Cumhurbaşkanı’na güven mektubu sunmak durumunda kalabilir. Bu nedenle bir süre daha beklemekte fayda var.