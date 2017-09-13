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Erdoğan'ın futbolu bırakma nedeni belli oldu

“Ya sakalını kesersin ya da takımdan ve kurumdan gidersin”

13 Eylül 2017 13:35

Rizeli araştırmacı yazar Fatih Sultan Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül döneminde bir albayın sakalı yüzünden yaptığı baskı nedeniyle futbolu bıraktığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hemşehrisi Rizeli araştırmacı yazar Fatih Sultan Kar, 1960 ve 1980’de gerçekleşen askeri darbelerde mağdur olan Rizeliler’i konu alan kitap hazırladığını söyledi.

Gerçekgündem'in haberine göre, kendisi de İETT Genel Müdürlüğü’nde Foto Film Operatörü olarak çalışan Fatih Sultan Kar, taslak halinde olan kitabında ‘80 Darbesi Erdoğan’ın futbol hayatını bitirdi’ başlıklı bir bölüm olduğunu söyledi. Kar, 1980 darbesi sırasında, İETT yönetime el koyan darbeci Albay’ın, İETT’de çalışan ve aynı zamanda takımda futbol oynayan Recep Tayyip Erdoğan’a sakallı hali nedeniyle baskı kurduğunu öne sürdü.

Albayın Erdoğan’a “Ya sakalını kesersin ya da takımdan ve kurumdan gidersin” dayatması yaptığını belirten Kar, bunu kabul etmeyen Erdoğan’ın da takımdan ve kurumdan ayrıldığı bilgisini aktardı.

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