Erdoğan'ın fezleke yorumu: Milletimizin de bizden beklentileri var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li vekillerle ilgili düzenlenen fezlekeye ilişkin, "Ülkenin refahına, huzuruna kastedenlere, adeta teröre teşvik edenlere, 'silahlanın' çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır, milletimizin de bizden beklentileri vardır." dedi

Başbakan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Senegal Başbakanı Abdoul Mbaye ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, BDP'li vekillerle ilgili hazırlanan Başbakanlık fezlekesine değindi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Haklarındaki hükümlerin kesinleşmesiyle ilgili olarak şu anda adı geçen, milletvekili olduğu söylenen ve cezaevinde olan kişiler yargılanmaktadır. Fakat Parlamento çatısı altında olanların, dokunulmazlık zırhına bürünenlerin işlediği suçlar vardır.

Bunlarla ilgili fezlekeler düzenlenmiştir ve bu fezlekeler Parlamento'ya geldiğinde dokunulmazlıklarının devamı mı, yoksa kalkması mı, bu kararı Parlamento verecektir. Eğer Parlamento dokunulmazlıkların kaldırılması kararını verirse, o zanlılar hakkında da bu defa bir yargı süreci başlayacaktır.

'Türkiye'de milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle ülkenin refahına, huzuruna kastedenlere, adeta teröre teşvik edenlere, 'silahlanın' çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır, milletimizin de bizden beklentileri vardır.

Bu konuda bizler de AK Parti Grubu olarak bu fezlekeler üzerinde çalışmalarımızı yapmak suretiyle kararımızı verir, atmamız gereken adımı atarız"

Gazze ziyareti

Erdoğan, Gazze'ye yapmayı planladığı ziyarete ilişkin ise ''Bu arzumu şartlarımızın elverdiği ilk anda gerçekleştirmek istiyorum. Karar verdiğimiz anda açıklar ve gider ziyaretimizi gerçekleştiririz. Oradaki son tabloyu bizzat yerinde görmek istiyorum'' dedi.

'Patriot konusunda hükümete güvenin'

Türkiye'nin NATO'dan patroit füze talebine yönelik İran'dan yapılan bazı açıklamalara da değinen Erdoğan, ''Hükümetinize, devletinize inanın. Hükümetiniz, devletiniz eğer bir konuda bir karar verecekse bu kararı verirken nereye danışarak, kimlerle danışarak, kimlerle bunun istişaresini yaparak vereceğini çok iyi bilir ve adımını da ondan sonra atar ve bu adımı attıktan sonra da milletten almış olduğu vekaletle bunu sürdürür. Bizim başka yerden vekalet alma gibi bir derdimiz yoktur'' ifadelerini kullandı.