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Deutsche Welle

Erdoğan'ın 'ezan' açıklamasına İsrail'den tepki: Bölgedeki tek gerçek demokrasiye ahlak vaazı vermemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinlilere karşı ırkçılık yapmakla suçladığı İsrail'den sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ı sistematik hak ihlalleriyle suçladı

09 Mayıs 2017 12:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil birçok bölgedeki minarelerden hoparlörle ezan okunmasını yasaklamaya hazırlanan İsrail'e yönelik eleştirisine Tel Aviv'den tepki geldi.

AFP'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, "Kendi ülkesinde insan haklarını sistematik şekilde ihlal eden biri, bölgedeki tek gerçek demokrasiye ahlak vaazı vermemeli" dedi.

Nahşon, "İsrail; Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların tüm ibadet özgürlüğünü sürekli korumaktadır. Yöneltilen temelsiz iftiralara rağmen bu şekilde hareket etmeyi de sürdürecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği yasa tasarısı, İsrail'de Şubat ayında Yasama İşleri Bakanlık Komisyonu'nda onaylandı, ancak henüz parlamentodan geçmedi. Söz konusu tasarı, İsrail ve bu ülkenin işgal altında tuttuğu bazı bölgelerde gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle ezan okunmasını yasaklıyor.

Erdoğan ABD ve Güney Afrika'daki ırkçılığa benzetmişti

Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, "Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz" demişti.

Erdoğan, "Aleyhine alınan onca karara rağmen işgale, zulme, şiddete ve Kudüs'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail yönetiminin mevcut uygulamalarının, eskiden Amerika'daki, yakın zamana kadar Güney Afrika'daki siyahilere uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikalardan ne farkı var? Batı Şeria'nın dört bir tarafını zehirli bir sarmaşık gibi saran, Filistinli kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren, ne yazık ki oradaki anlayış hangi hukukta yer bulabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/CÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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