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Erdoğan'ın evinin önünde kutlama

Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanan bir grup, seçim sonuçlarını kutladı

10 Ağustos 2014 22:28

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki evinin önünde kutlamalar yapıldı.

Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 53,05'ini alan Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Başbakan Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın yarıştığı seçimde için toplam 165 bin 108 sandıkta 52 milyon 894 bin 115 kayıtlı seçmen yer aldı. İkinci turda seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak koşulunun arandığı seçimde gelen ilk sonuçlar, kampanya döneminde yayınlanan kamuoyu anketlerindeki sıralamayı teyit etti.

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki evinin önünde kutlamalar yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın evinden ayrılmasının ardından kutlamalar Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde devam etti.

 

 

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