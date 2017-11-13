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Erdoğan'ın evinde sürpriz görüşme

Vahdettin Köşkü'ne geçmesi beklenen Yıldırım, Erdoğan'ın Kısıtlı'daki köşküne gitti

13 Kasım 2017 14:45

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Üsküdar Kısıklı’daki konutuna gitti. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan programda bu buluşma yer almıyordu.

Saat 10:30 sularında Tuzla’daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım’ın Vahdettin Köşkü’ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım’ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı’ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım’ın makam aracı saat 11.00 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutuna girdi.

Erdoğan, dün (12 Kasım 2017) akşam Binali Yıldırım ve bakanların yanısıra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu bir toplantı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam da Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Mabeyn Köşkü’nde, kabul etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantı 3 saat sürmüştü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmamıştı. Erdoğan toplantının ardından Kısıklı’daki evine geçmişti.

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