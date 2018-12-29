Erdoğan'ın eski şoförü yanlış yolu paylaştı: "Ey gidi, nereden nereye..."

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü de yapan daha sonra AKP'den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yanlış bir yol fotoğrafı paylaştı.

Çamlı, iki ayrı görseli kolajlayarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” diye yazdı.

Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında "Yeliz" adıyla açtığı sahte Periscope hesabında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) canlı yayın yapmıştı.

Fotoğraf Hindistan'dan

Çamlı’nın paylaştığı ve Karadeniz yolunun eski halini göstermek istediği fotoğraf Karadeniz’de değil. Hindistan’da Himaçhal Pradeş’te bulunan Kinnaur district bölgesinden.

Bölgenin yollarının engebeli ve zorlu olduğu biliniyor. Yolla ilgili çekilen onlarca video, fotoğraf da internette mevcut.