Erdoğan'ın eski metin yazarı: Suçu 'dış mihraklara' atmak yerine kendimizi muhasebeye çekmemiz gerek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları "ekonomiye operasyon" olarak yorumladı. Ünal, partililere yönelik çağrısında "Bütün suçu ve sorumluluğu 'dış mihraklara' atmak yerine kendimizi bu 5 önemli kavram üzerinden de muhasebeye çekmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ta "İktidar ve iktisat" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2018) yazısında, seçmenin oy verme davranışını belirlen en önemli faktörün ekonomi olduğunu belirten Ünal, sözlerine "Sofrasındaki ekmek büyüdüyse seçmen iktidardaki partiye sahip çıkıyor; ekmek küçüldüyse de cezalandırıyor" diye devam etti.

Ünal, bu kez meselenin sadece "dış mihraklardan" kaynaklanmadığının çok açık olduğunun altını çizerek, son yollarda karşılaşılan somut sorunların bazı "iç mihraklar" tarafından özenle örtüldüğünü, perdelendiğini vurguladı.

"FETÖ ile mücadelede olduğu gibi, ekonomide de, kasıtlı üretilen ve yayılan abartılı komplo teorileri sorunlarla yüzleşmemizi engelliyor" diyen Ünal, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye, artık yıpranmış 'dış mihrak' söylemleriyle, sulandırılan, rayından çıkarılan, özünden uzaklaştırılan mücadele yöntemleriyle acil sorunlarını daha büyük sorun potansiyellerine dönüştürüyor."

Ünal, yazısını "Sorunları görmemizi engelleyen, ak gibi görünen kara propagandaya dikkat edilmeli. 'İç mihrak' sorununu fark edebilirsek, emin olun, 'dış mihrak' ülkemize hiçbir şey yapamaz" ifadesiyle noktaladı.