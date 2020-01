Erdoğan'ın eski metin yazarı: Seçimden sonra Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü ve Zaman'dan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı AKP Milletvekili Aydın Ünal, 1 Kasım seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP'yi eleştiren haberlere yer veren Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü, Zaman gibi gazetelerden 'hesap soracaklarını' söyledi. CNN Türk, Doğan Haber Ajansı, Zaman, Cumhuriyet’ten alınan haberleri işaret eden Ünal, “Aynı dil kullanılıyor. Bunların hepsinden hesap sorulacak.” dedi.

A Haber'e konuk olan Ünal stüdyonun arka planında CNN Türk, Doğan Haber Ajansı, Zaman ve Cumhuriyet’in haberlerini göstererek “Arkadaki çok güzel sıralanmış bu haberlerle, kupürlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere aynı dil kullanılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın canlı yayında konuştuklarının çarpıtıldığını söyleyen Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birçok gazete onun söyledikleri üzerinden yalan haber pompalamaya başladılar. Bilal Erdoğan’ın imam hatiplerdeki kat sayı sorununu dile getirmesi üzerine Cumhuriyet gazetesi haber yaptı. 98’de kat sayı sorunu yoktu yalan söylüyor dediler. Bilal Erdoğan, 99 ifadesini kullanmıştı. Yine değerli arkadaşımız Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’la ilgili birkaç gündür ahlaksızca operasyon yapılıyor. Bütün bu gazeteler tarafından yapılıyor. Benimle ilgili Hürriyet gazetesinde, Aydın Ünal’ın trol melekleri diye çok adice haber yapıldı. Bu manşetlerin tamamının gösterdiği bir şey var.

'Bu bir savaş'

Bunu hala algılamayan, görmeyenler var. Bu bir savaş. Çok açık bir savaş. AK Partiye, Cumhurbaşkanımıza daha doğrusu onların temsil ettiği görüşe, milli iradeye açık savaş yapıyorlar. Savaştıkları için her yolu meşru görüyorlar. Bunlar her zaman olacak. Üstünde durmaya bile gerek yok. Biz bunların gibi gazetelerimizde, televizyonlarımızda yalan, iftira yazamayız. Ama bu meydanı da biz bunlara bırakmayacağız. 1 Kasım'dan sonra bunlardan mutlaka ve mutlaka hesap soracağız. Sözcü gazetesi her gün hakaret ediyor."

"Peki şimdi niye bir şey yapılmıyor?” şeklindeki soruya Ünal, “Türkiye'nin üzerinde çok baskı var. Siz bir şey söyleseniz ‘basına müdahale ediliyor’ deniliyor. Dünyaya bu söyleniyor. Şu anda çok rahat bir ortamda değiliz ama 1 Kasım'dan sonra bunların tamamından hesap sorulacak. En azından ben milletvekili olarak bunun takipçisi olacağım.” cevabını verdi.