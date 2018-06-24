Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: Şimdi çıkıp da kimse erken zafer ilan etmesin!

Bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığı görevini de yürüten Karar yazarı Akif Beki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından paylaşılan seçim sonuçlarını değerlendirdi.

FOX TV canlı yayınında konuşan Beki, "Şimdi çıkıp da kimse erken zafer ilan etmesin. Bir oldu bittiye getirilmesin" dedi.

Beki, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi tabloya baktığımızda ilk kez bu seçimlerde AK Parti ve Erdoğan, meydanlarda tek başına muhteşem kalabalıklar toplamadı. Erdoğan'ın topladığı kalabalıkları toplayan bir aday daha çıktı; Muharrem İnce. İnsanlar sonuçlara bakıp meydanlardaki izlenimlerini hatırlıyor. O yüzden 'Acaba?' sorusu oluşuyor."