Erdoğan'ın eski başdanışmanı Besli: Türkiye Rus uçağını düşürerek dünyanın tekerine çomar soktu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden eski başdanışmanı, eski AKP milletvekili Hüseyin Besli, "Türkiye Rus uçağını düşürmekle, bütün dünyaya göstermiş oldu ki; Türkiye’nin belli bir ‘güç’ü vardır ve bu ‘güç’ kullanabilecek iradesi de mevcuttur" dedi.

Ömer Özbay'la birlikte "R. Tayyip Erdoğan - Bir Liderin Doğuşu"adlı biyografiyi de kaleme alan Besli, Akşam'daki yazısında "Bu gerçekliğin ortaya çıkmasıyla da bir anlamda her şey değişmiştir. Abartarak, agresif bir dille ifade edersek; Türkiye, bir uçak düşürerek dünyanın tekerine çomak sokmuştur" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Besli'nin Akşam gazetesinin bugünkü (10 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ülkeler arası ilişkilerin belirlenmesinde, tanımlanmasında kuşkusuz coğrafyanın, stratejik konumun, her türlü yer altı yer üstü kaynakların, diplomasinin, tarihin ve tarihi derinliğin önemli bir yeri vardır.

Ancak, son zamanlarda Türkiye özelinde bir kere daha görüldü ki; eğer bir ülkenin yeterli, işlevsel bir ‘güç’ü yoksa yukarıda saydıklarımız anlamsızlaşır, bir anlamda buharlaşıp gider.

Uzun yıllardır, Osmanlı’nın yenilmeye başladığından bu yana, Batı (daha doğrusu dünya) Osmanlıların/Türklerin, Türkiye’nin kullanacak ‘güç’ü şu veya bu manada bir güçten bahsedilse de bunu kullanacak iradesinin, cesaretinin olmadığına inanıyordu.

Türkiye’ye karşı geliştirdikleri tavırları da bu inancın üzerine bina ediyorlardı.

Ancak...

Türkiye Rus uçağını düşürmekle, bütün dünyaya göstermiş oldu ki; Türkiye’nin belli bir ‘güç’ü vardır ve bu ‘güç’ kullanabilecek iradesi de mevcuttur.

Bu gerçekliğin ortaya çıkmasıyla da bir anlamda her şey değişmiştir.

Abartarak, agresif bir dille ifade edersek; Türkiye, bir uçak düşürerek dünyanın tekerine çomak sokmuştur.