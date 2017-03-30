Erdoğan'ın Erzurum programı ertelendi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'daki referandum çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da seçim otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Seçim otobüsünden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitingin 15 Nisan'a ertelendiği anons edildi.

Akdağ, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız, yarın Erzurum'da olacaktı. Erzurum mitingini 15 Nisan'a erteledi. 15 Nisan, malum 16 Nisan'dan 1 gün önce. Erzurum'da muhteşem bir final olacak. Ertelemenin çok hususi bir sebebi yok. Muhtemelen kendileri bu sebeple erteledi. Erzurum'u 15 Nisan'a, sayın Cumhurbaşkanımıza hazırlayacağız. Erteleme ile ilgili bize iletilmiş özel bir sebep yok. Ben özel kalemle de görüştüm. 15 Nisan'ı özellikle düşündükleri için o güne ertelediklerini söylediler. Biz Erzurum'da Cumhurbaşkanımızı finale yakışır müthiş bir coşkuyla ve kalabalıkla karşılayacağız. Erzurum'a da bu yakışır."