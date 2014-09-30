'Erdoğan'ın en uzun günü' beyaz perdede

Bakanlar ve çocuklarının da adlarının karıştığı 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu beyaz perdeye taşındı. Gazeteci yazar yönetmen Can Dündar'ın hazırladığı belgesel 2 Ekim perşembe günü Strasbourg'da izleyiciyle buluşacak.

17 Aralık günü sabahı eş zamanlı yapılan operasyonda ortaya dökülen görüntüler ve sonrasında ortaya çıkan belgeler, fezlekeler ve dinleme kayıtları bu belgeselde yer aldı. 17 Aralık sabahı yapılan eş zamanlı operasyon sırasında Ankara, İstanbul, Konya ve Hatay'da yaşananlar dakika dakika belgeselde anlatılıyor. Belgesel Can Dündar' nda katılacağı gecede Strasbourg'un tarihi sinema salonu "Cinema Odyssee'de" 2 Ekim perşembe günü gösterilecek.