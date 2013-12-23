Erdoğan'ın 'Ellerini kırarız' sözü dış basında

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümete yönelik yolsuzluk suçlamalarına karşı Karadeniz gezisi sırasında yaptığı 'O elleri kırarız' konuşması dış basına da geniş yer buldu.

İngiliz Financial Times gazetesi haberinde, 'Başbakan, oğullarının adı rüşvet skandalına karışan Bakanları'nın yanında' başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın hükümet ile polis ve savcıları karşı karşıya getiren ve gittikçe derinleşen bir yolsuzluk operasyonu yapılmasına rağmen, bakanlarına ve yetkililerine arka çıktığını yazdı. Gazete, Başbakan'ın "Bakanlarımı bir tuzakla lekelemek isteyenler" diyerek konuştuğunu yazdı. Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk iddialarına karşı uluslararası güçleri sorumlu tuttuğunu yazan Financial Times, hükümetin protestolara müdahale ederek Ankara'nın gücünü pekiştirmeye çalıştığını yorumunu yaptı. Gazete, dün İstanbul'da hükümete karşı protesto gösterilerinde polisin göstericilere basınçlı su ile müdahale ettiğini aktardı.

Doğan haber ajansı'nda yer alan habere göre, İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail, haberi 'İktidarını baltalamaya devam edenlere karşı o elleri kırarız sözü verdi' başlığıyla yer verdi. Gazete, başbakanın rakiplerine bu yolsuzluğu iktidarının kuyusunu kazmak için devam etmeleri durumuda o elleri kıracağını açıklarken binlerce kişinin hükümetin istifası için sokaklara döküldüğünü yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Giresun'da yaptığı konuşma sırasında, İstanbul'da da hükümete karşı düzenlenen gösterilerde polisin göstericilere basınçlı su ile müdahale ettiğini yazan gazete, Galatasaray taraflarlarının da Trabzon maçı öncesinde 'Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk' diye slogan attığını yazdı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu Türkiye 'nin siyasi düzenini derinden sarstığını yazan Daily Mail, AK Parti ile polis, yargı ve diğer sosyal servislerdeki kilit posizyonları elinde bulunduran Fethullah Gülen arasındaki düşmanlığı ortaya çıkardığını söyledi.

Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi de binlerce kişinin hükümete karşı protesto gösterisi yaparken, Başbakan'ın rüşvet skandalında dış düçleri suçladığını yazdı. Başbakan'ın yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında batılı müttefiklere saldırdığını yazan gazete, tamamen yasadışı, kirli ve çok karanlık bir tuzak olarak nitelendirdiği skandal için 'Türkiye üzerinde oynanan bu kirli oyunları yok edeceğiz' açıklamalarına yer verdi. Wall Street Journal, İstanbul'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisin 'hırsızlar' diye slogan attığı göstericilere biber gazı ve basınçlı su ile müdahale ettiğini yazdı.