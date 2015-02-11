Erdoğan'ın eliyle tweet atması İngiltere'de haber oldu

İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından atılan ilk tweet'i haber konusu yaptı.

The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hesabından atılan ilk tweet ile ilgili olarak ''Türkiye'nin teknoloji fobili cumhurbaşkanı ilk tweetini atarak Twitter'e düşmanlığını en sonunda kaybetti mi?'' diye yazdı.



Gazete şu anda Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan Erdoğan'ın @RTErdoğan kişisel hesabından pazartesi günü ilk tweetini attığını ve bu tweetin Türkiye'deki sigarayı bırakma günüyle ilgili olduğunu söyledi.

Gazete, Erdoğan'ın attığı Tweeti de görüntüleyerek Erdoğan'ın hesabının geçmişte destekçileri tarafından kullanıldığını şimdi ise Cumhurbaşkanı'nın tweet'leri için cumhurbaşkanlığı yönetimi tarafından yönetildiği ekledi.



The Guardian ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında ''Twitter ile hiçbir alıp veremediğim yok. Zaten bununla uğraşacak vaktim yok. Gece gündüz çalışıyorum'' sözlerine yer verdiği haberinde, ağustos ayında da ''sosyal medyayı elinde bıçaklı bir katil'' olarak yorumladığını hatırlattı.



Guardian, hükümetin geçen yıl mart ayında Twitter ve Youtube'u yolsuzluk skandalıyla ilgili kayıtları yaydığı gerekçesiye bir süre kapattığını da ekledi.