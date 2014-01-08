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Erdoğan'ın 'eli cebinde' dediği Savcı Kara'dan açıklama

Savcı Celal Kara, Başbakan Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine karşılık 'Söz konusu şüphelilerin sorguları, süreleri UYAP kayıtlarıyla sabittir' dedi

08 Ocak 2014 19:05

Arzu Yıldız / Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde hafta sonu gazetecilerle yaptığı görüşmede yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan bir sorguda isim vermeden “bir savcının eli cebinde ‘2 dakika süren var. Anlat ve çık. Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın, dediğini” ileri sürdü. Başbakan’ın sözleri üzerine bazı yayın organlarının işaret ettiği soruşturmanın savcılarından Celal Kara, açıklama metni hazırlattı. Metinde “Söz konusu şüphelilerin sorguları, süreleri UYAP kayıtlarıyla sabittir” denildi.

Savcı Celal Kara’nın avukatı Niyazi Atasoy tarafından hazırlanan metinde iddialar hakkında “Müvekkilimize isnat edilen sözler ve davranış biçimleri gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi. Metinde, söz konusu sorgunun “avukatlar eşliğinde yapıldığının altı çizilerek “Söz konusu şüphelilerin sorguları, süreleri UYAP kayıtlarıyla sabittir” denildi. Avukat Atasoy’un hazırladığı metinde “Bu tür iddiaların savcının mesleki şeref, haysiyet ve onuruna yönelik saldırı olduğu” yazıldı ve iddialar “kara propaganda” olarak nitelendirildi. “Tüm bu iddialar gerçek dışı, iftira ve hayal mahsulüdür” denilen metinde, söz konusu ifadenin 30 saat kadar sürdüğü bilgisi yer aldı.

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