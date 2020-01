Erdoğan'ın eleştirdiği 'valsli 29 Ekim kutlaması' sosyal medyada: Sultan Abdülaziz de vals besteliyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 81 ilden gelen vatandaşlara verdiği 29 Ekim resepsiyonunda 1940'lı yılların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına değinerek, o kutlamaları "Bir yanda fraklı, valsli, şampanyalı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken, kapının hemen dışında, ayağına giyecek ayakkabı, sırtına ceket bulamayan, yarı aç-yarı tok hayatını sürdürmeye çalışan bir millet, şaşkınlıkla bu manzarayı seyretmektedir" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem yarattı. "Vals" etiketi, Twitter'da en çok sözü edilen kelimeler (Trending Topics) arasına girerken, Sultan Abdülaziz'in "Valse Davet" (Invitation à la Valse / Invitiation to the Waltz) adlı bestesi hatırlatıldı.

Bestekâr Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz 1867’de Kraliçe Viktorya’nın davetlisi olarak Londra’yı ziyaret ettiği zaman Kraliçe’nin askeri bandoları Padişah’ı kendi bestesi olan La Gondole Barcarolle’u çalarak karşıladı. Piyano notası İtalya’da basılan bu lirik gondol şarkısı Sultan’ın bir başka özgün bestesi Invitation à la Valse (Valse Davet) ile birlikte Avrupa basınını bir hayli şaşırttı.

Sultan Abdülaziz, yeğeni Sultan V. Murad gibi piyano çalan, Batı dans formlarında mütevazı besteler yapan İtalyan asıllı Callisto Guatelli Paşa’dan da müzik dersleri alırdı. Avrupa müziği kültürüne olan bu merak, babası Sultan II. Mahmud döneminde sarayda başlamış ve hatta meşhur opera bestecisi Gaetano Donizetti’nin ağabeyi Giuseppe Donizetti 1828’de İstanbul’a davet edilmiş, Padişah’ın müziğinden sorumlu baş eğitmen makamına getirilmiş ve 1856’daki ölümüne kadar bir daha Türkiye’den ayrılmamıştı.

Pek çok operaseverin bilgisi dışında Türk müzik tarihine “Donizetti Paşa” olarak geçen Giuseppe Donizetti’nin mezarı bugün İstanbul’da Taksim yakınlarındaki St. Esprit Katedrali’nin mahzeninde bulunuyor.

Sultan Abdülaziz'in bestelediği 'Valse davet'

Sosyal medyada tepkiler

Millet açken vals yaptılar demiş haşmetmeapları, e sen millet açken saray yaptın, biz bir şey dedik mi? pic.twitter.com/T6P4y8aNoJ — Atilla Taş (@AtillaTasNet) 29 Ekim 2015

"Millet açken vals yapıyorlardı" diyen Erdoğan bahçesine dahi almadığı millete milyarlık sarayından seslenirken pic.twitter.com/YsqqZauyEn — Ne Çok Konuştun (@DurBirDinlee) 29 Ekim 2015

Yüzyıl sonra gelen CB beğenmiyor ama ecdat vals besteliyordu... Müzik tarihçisi ve besteci Emre Aracı anlatıyor: https://t.co/959aan6bX7 — uğur gürses (@ugurses) 29 Ekim 2015

Vals düşmanı dövlet adamına... Abdülaziz'in bestesi: Valse Davet. Hadi kalk utanma padişahın çağırıyor! https://t.co/kbZ4S0Wn1I — cüneyt akman (@cakman4) 29 Ekim 2015

"millet açken vals yapıyorlardı" cümlesini kuran adam burda yaşıyor.. pic.twitter.com/uRxSqebgPf — Pαul K. (@Ucupak) 29 Ekim 2015