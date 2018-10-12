Erdoğan'ın düzenleme sinyali verdiği İş Bankası hisseleri değer kaybetti

2019 yerel seçimleri için üç gün önce AKP ile'siyasi kombin' yapacaklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri için düzenleme sinyali vermesinin ardından, "Hazine'ye destek için kanun teklifi Meclis'e gelirse detsek veririz" dedi. CHP konuya sert tepki gösterirken, dün İş Bankası hisselerinde yüzde 4.35’i bulan değer kaybı yaşandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir ay aradan sonra İş Bankası’ndaki Atatürk’ün vasiyeti CHP hisselerini yine gündeme getirdi. Erdoğan, Macaristan dönüşü İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin kontrolü için “Bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin Atatürk’ün vasiyeti gereği temsil ettiği İş Bankası’ndaki hisselere en son Kenan Evren’in tenezzül ettiğini anımsattı. Vasiyetin özel hukukun konusu olduğunu belirten Özel, özel hukukta genel hukuk kurallarının işlemediğini belirterek, “Şimdi buna tenezzül etsinler bakalım. Anayasa, yasa ve ahlaka aykırı bir iş olur. Bildikleri ve akıllara gelmeyen bütün yöntemlerle itiraz eder ve pişman ederiz” diye konuştu.

Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, bu devrin ancak müsadere yoluyla gerçekleşebileceğini; böyle bir yöntemin uygulanması durumunda anayasada düzenlenen mülkiyet hakkının açıkça ihlal edileceğini ifade etti.

CHP'den Erdoğan'a İş Bankası yanıtı: Atatürk bugünleri görmüş

MHP kanadı, Erdoğan’ın sözünü ettiği söz konusu yasal düzenlemenin Siyasi Partiler Yasası’nda yapılabileceğini belirtiyor. Siyasi Partiler Yasası’nda “partilerin ticari faaliyette bulunamayacağına” yönelik açık bir hüküm bulunduğuna dikkat çekilirken, bu maddeye eklenebilecek bir “Siyasi partilerin sahip oldukları hisseler Hazine’ye devredilir” şeklindeki hükümle, CHP’nin hisselerinin Hazine’ye devredilebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrasında İş Bankası hisselerinde yüzde 4.35’i bulan değer kaybı yaşandı.

MHP’den destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün, bir grup gazeteciye, hisselerle ilgili şunları söyledi:

“19 Eylül 2018 tarihinde demiştim ki, ‘CHP’nin Atatürk’ün mirası diye nitelendirilen payını, Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir.’ Cumhurbaşkanı’ın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis’e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk milletidir.”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik toplantıdaki sorusuna Enginyurt, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” dedi.

Hisselerde sert düşüş

Dün İş Bankası hisselerinde yüzde 4.35’i bulan değer kaybı yaşandı. Bankanın hisseleri öğleden sonra bir miktar toparlandı ve kayıp yüzde 2’ler seviyesine geriledi. İş Bankası, 17 Eylül’de “İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir” demişti.