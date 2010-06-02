Erdoğan'ın dünkü konuşması gazetelere nasıl yansıdı?

T24 - Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e yüklendiği konuşmasını gazeteler "Kurtulun bunlardan", "Sadece hamaset", "Bir savaş ilan etmedi", "Eskisi gibi olmayacak" başlıklarıyla verdi.



İsrail'in yardım gemilerine yaptığı baskın tüm dünyayı ayağa kaldırdı.



Baskın nedeniyle Latin Amerika gezisini yarıda kesen Başbakan Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı.



Erdoğan'ın açıklamaları gazetelere farklı manşetlerle yansıdı. ntvmsnbc.com sitesinin derlemesiyle işte konuşmanın bugünkü gazetelerdeki yankıları...







Akşam: Kurtulun bunlardan



Başbakan, Akdeniz'de dehşeti lanetledi, İsrail yönetimine ateş püskürdü. Uluslararası topluma 'Saldırı cezasız kalmamalı' dedi. İsrail halkına da 'Saldırgan politikacılardan kurtulun' çağrısı yaptı.





Birgün: Sadece hamaset!



Başbakan Erdoğan, İsrail terörüyle ilgili hamasi söylemlerin ötesine geçemedi. Heron anlaşmaları ise sürüyor.





Cumhuriyet: Göz yuman suç ortağıdır



Gazete haberi manşetten vermedi. "İsrail saldırısına tepki gösteren Başbakan Erdoğan, kanlı saldırıya göz yumanların da suç ortağı olacağını söyledi" yorumunu yaptı.





Habertürk: Düşmanlığımız şiddetlidir



Erdoğan dünyaya seslendi: Kuru lanet yetmez, İsrail cezalandırılmalıdır.





Hürriyet: Eskisi gibi olmayacak



Erdoğan "Zorbalık, haydutluk, korsanlık bile iltifat olur" dediği İsrail'i "Dostluğumuz ne kadar kıymetliyse düşmanlığımız da o kadar şiddetlidir" sözleriyle uyardı.





Milliyet: Bedeli ağır olur



Erdoğan, İsrail'e "Sabrımızı test etmeyin. Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir" diye yüklendi.





Posta: Sabrımızı test etme



Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırı düzenleyen ve 9 kişiyi öldüren İsrail'i çok sert bir konuşmayla uyardı: "Kimse Türkiye ile aşık atmaya, sabrımızı test etmeye kalkmamalı. Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir. İsrail mutlaka cezalandırılmalı. Bu işin peşini bırakmayız"





Radikal: Bir savaş ilan etmedi



Başbakan: Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da öyle şiddetlidir. Yalandan bıktık, İsrail halkı duruma el koysun. Haydutların bile bir ahlakı var. İsrail mutlaka cezalandırılmalı.





Sabah: Sabrımızı test etmeyin



İsrail yönetimine "Eli kanlı çıbanbaşı" diyen Erdoğan yaka silkti: Yalanlarınızdan bıktık...





Star: Öfkemizden kork



Başbakan Erdoğan, TBMM'den dünyaya seslendi: Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da o kadar şiddetlidir. İsrail'i uluslararası komisyon soruşturmalı.





Taraf: O gürledi, dünya dinledi



Gazete haberi manşetten vermedi: Başbakan, AKP Meclis grubunda İsrail'i çok sert uyardı. 18 yabancı televizyondan canlı yayınlanan konuşmada Netanyahu'ya, İsrail halkına ve ABD'ye özel mesaj vardı.





Türkiye: Bedeli ağır olacak!



Erdoğan: İsrail'in bu pervasız saldırısı mutlaka cezalandırılmalı.





Vatan: Kimse sabrımızı test etmesin



Erdoğan 25 ülkede yayınlanan grup konuşmasında İsrail'i uyardı: "Bizi başkalarına benzetmeye kalkmayın, bedeli ağır olur..."





Yeni Şafak: Düzmanlığımız şiddetlidir



Türkiye bir kabile devleti değildir diyen Başbakan Erdoğan, Akdeniz'de korsanlığa soyunan İsrail'i sert bir dille uyardı: Kimse Türkiye'nin sabrını test etmeye kalkmamalıdır. Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir.





Zaman: Başbakan'dan İsrail'e son uyarılar



Başbakan Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin çizdiği yol haritası kapsamında, İsrail'den, el koyduğu gemileri geri göndermesini ve tutukluları derhal serbest bırakmasını istedi. Türkiye'nin BM, NATO, AB, İKT ve Arap Birliği nezdinde uluslararası hukukun bütün gereklerini yerine getirdiğini belirten Erdoğan, alınan kınama kararlarının arkasında durulması gerektiğini vurguladı. Bundan sonraki süreci ise İsrail'in tavrının belirleyeceğine dikkat çekti: "Sabrımızı test etmeye kalkmayın. Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir."



