Erdoğan'ın doğum günü kutlaması için öğrenciler Saray'a yürütülecek!

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat'taki doğum günü kutlaması için, okullara yazı göndererek 2023 öğrenciyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyeceklerini bildirdi.

Odatv’nin haberine göre; Türkiye Beyazay Derneği ve Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik için okullara yazı gönderildi. Belgelerde, “Katılacak idareci, öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılabilmesi için yazımız ekinde gönderilen formların doldurmalı” ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden Ramazan Morgül açıklama yaptı. Morgül, "2023 öğrencimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yaklaşık 500 metrelik bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşün ardından Külliyede Cumhurbaşkanımız, bakanlar ve vekillerle birlikte sohbet edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü kutlaması için okullara gönderilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tugay Gözüm imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Engelli-engelsiz öğrencilerimizle yürüyeceğiz"

“2023 Türkiye Vizyonu oluşumu kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü kutlaması için Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aşmak İçin Hareket Kampanyası Ankara İl Koordinatörlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde 2023 Engelli-Engelsiz öğrencilerimizle beraber Beştepe Jandarma Komutanlığı önünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kadar kortej yürüyüşü düzenlenecektir. Konu ile ilgili olarak 15.02.2016 tarihinde okul müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tugay Gözüm başkanlığında yapılan toplantıda bilgi verilmiştir.

Katılacak idareci, öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılabilmesi için yazımız ekinde gönderilen formların doldurularak 23 Şubat 2016 Salı günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesini önemle rica ederim.”