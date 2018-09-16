Erdoğan'ın dış gezilerine MHP heyeti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan gezisine MHP’li heyetin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP ile MHP’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurdukları birliktelik protokollerde de kendisini göstermeye başladı. Erdoğan'ın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinliklerine MHP’den de genel başkan yardımcıları Feti Yıldız, Mevlüt Karakaya ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’tan oluşan heyet katıldı. Daha önce de birtakım resmi gezilerde MHP’den oluşan heyet Erdoğan’la birlikte görülmüştü. Ancak dünkü Azerbaycan ziyaretinde MHP’li heyetin Erdoğan ile yakın temasta bulunması dikkat çekti.

MHP, Cumhurbaşkanı’nın özellikle Azerbaycan gezisine katılmasının “ AKP’yle fikirde birliktelik” açısından önemli olduğu görüşünde. MHP’nin “tek millet iki devlet” olarak tanımladığı Azerbaycan’nın en önemli sorununun dün olduğu gibi bugün de ‘Yukarı Karabağ’ olduğuna vurgu yapılıyor.

Azerbaycan topraklarının hâlâ yüzde 20’sinin “işgal altında olduğu” vurgulanırken, bu açıdan “Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek Ermenilerle ilişkilerinde gerekse Azerbaycan ile ilişkilerinde en önemli noktanın bu sorunun aşılması olduğuna” dikkat çekiliyor. Partide, “Azerbaycan’la kader ortaklığımız var. Azerbaycan’ın geleceği Türkiye’nin bekası kadar önemlidir” yorumları yapılıyor.