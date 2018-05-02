Erdoğan'ın diplomasına ilişkin iddialar, AİHM'e taşındı

Evrensel Yol Partisi (EYP) Genel Başkanı Metin Güler’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yaptığı başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gündeminde. AİHM, başvuruyla ilgili ilk değerlendirmesini yarın yapacak.

Cumhuryet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Metin Güler, Erdoğan’ın 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı başvuruda gösterdiği Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden alınan diploma için AİHM’e başvurdu. Güler, Erdoğan’ın 1 Temmuz 2014’te yaptığı adaylık başvurusundan 4 gün önce noter tarafından tasdik edilen diplomasının sahte olduğunu öne sürdü.

Güler yaptığı bir başka başvuruyla da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda mühürsüz oyları geçersiz saymasını da AİHM gündemine taşıdı.

Güler başvurusunda bu iki konuya ilişkin AYM ve Danıştay kararlarını koyarak iç hukuk yolunun tükendiğini belirtti.

Güler’in referandum ve Erdoğan’ın diplomasına ilişkin davalarını aynı dosyaya alan AİHM, raportörler aracılığı ile yarın başvuru hakkında ilk değerlendirmesini yapacak.