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Erdoğan'ın dinlenmesiyle ilgili soruşturmada 12 adrese baskın

Böcek soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 isim arasında Başbakan'ın eski koruma müdürünün de olduğu polis şefleri de var

17 Haziran 2014 13:55

Arzu Yıldız

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan ortam dinleme cihazları (böcek) ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevli savcı Durak Çetin tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski istihbarat müdürlerinin de bulunduğu 12 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

12 kişinin, evlerinde yapılan aramaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye getirilerek sorgulanacağı öğrenildi. Dosyada 15 şüpheli olduğu, bunlardan 12’si hakkında arama ve yakalama kararı alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Erdoğan’ın bir dönem koruma müdürlüğünü yapan Z. B, A.Ö, S.Z, E.Ç,İ.Ç,H.G,S.S,İ.S ve eski yakın koruma şube müdürü E.G  isimli çoğunluğu polisin evinde aramalar sürüyor. Öte yandan, gözaltı kararı verilen isimler arasında TÜBİTAK’tan atılan Hasan Palaz’ın da yer alıyor.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.G, daha önce görevden alınırken odada yeni koruma müdürlerinin kendisine hakaret ettiği ve silah çektiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, o dönem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda görev yapan savcı Murat Demir tarafından soruşturma başlatılmıştı. Açılan soruşturmada, savcının E.G’nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu polislere soruşturma izni verilmemişti.

Aramaların yapıldığı iller arasında Erzurum, Diyarbakır, Denizli ve Ankara’da birden çok adres bulunuyor. Öte yandan ismi daha önce kamuoyuna yansıyan ve Almanya’da tedavi gören eski polis S.D’nin hakkında da yakalama kararı alındığı ancak kendisinin yurt dışında olması sebebiyle kararın uygulanamadığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Tayyip Erdoğan daha önce S.D’nin  yurtdışına kaçtığını ifade etmişler, ancak S.D’nin İçişleri’nden izin alarak yurt dışına çıktığı ortaya çıkmıştı. S.D’nin isminin Başbakan’ın ofisinin dinlenmesi olayında geçmesi ve basına yansımasının ardından hakkında meslekten ihraç kararı verilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Ahmet T, S.D’nin Yasin El Kadı’nın korumakla görevlendirildiğini açıklamıştı. Ahmet T, Taraf Gazetesine verdiği röportajda olayla ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan araştırmada kendisinin ifadesine başvurulmadığını anlatmıştı.

 

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