Erdoğan'ın dinlenmesini engellemek için yeni ekip kuruldu

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarının ardından Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Bir başkomiser ve 6 uzman polisten oluşan ekip Başbakan’ın gezilerinde böcek arayacak.

Başbakan Erdoğan'ın evinde ve Resmi Konut'ta dinleme cihazları bulunması, Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nı yeni bir yapılanma için harekete geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvuran Daire, kendi bünyesinde küçük bir büro olarak görev yapan birimin yerine "Güvenlik Sistemleri Şubesi"nin kurulmasını talep etti. Gerekli izinler alındı, Maliye Bakanlığı'ndan kadro geldi.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, yeni şubede 1 başkomiser ile 6 uzman polisten oluşan özel bir ekip de yer alacak.

Bu ekip, Erdoğan'ın yurtiçi ve yurtdışında gittiği her yerde frekans çözücü cihazlar kullanarak böcek arayacak.

Bu girişimlerin dışında, Erdoğan'ın makam odasına, Keçiören'deki evine ve İstanbul'daki çalışma ofisine yasa dışı dinlemeyi önleyici sabit sistemler kuruldu.