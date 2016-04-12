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Erdoğan'ın "Dev Bükreş Camii" projesine Rumenlerden tepki

Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis 23 Mart'ta Ankara'da camii projesini görüşmüşlerdi

12 Nisan 2016 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ile Ankara'daki buluşmasında duyurduğu "Bükreş'e dev camii" projesi, Romanya'nın başkentinde toplanan kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

NTV'nin haberine göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir grup, Erdoğan'ın talimatıyla tahsis edilecek mali kaynaklarla yapılması planlanan dev cami projesini protesto amacıyla miting düzenlendi. Protestocular, Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu meydanda toplandı ve ellerinde Erdoğan karşıtı poster ile pankartlar taşıdı.

Protestocuların, Bükreş yönetiminden Erdoğan ile yapılan anlaşmayı iptal etmesini istediği ve aksi halde Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis hakkında görevi kötüye kullanmaktan yargı süreci başlatma tehdidinde bulunulduğu belirtildi.


Erdoğan ve Iohannis,
23 Mart'ta Ankara'da buluşmuştu


Erdoğan, “Bükreş yönetimi, bir cami inşaatı için Romanya Müslümanları Müftülüğü‘nün kullanımına arsa tahsis etti. İnşaat için gerekli izinlerin alınması süreci müftülük tarafından yürütülüyor. Türkiye olarak bu projeye elimizden gelen desteği vermeye hazırız” demişti.

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