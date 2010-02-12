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Erdoğan’ın davetlisi Rojda’ya gözaltı

20 Şubat'ta yapılacak açılım toplantısına Başbakan Erdoğan tarafından davet edilen Kürt şarkıcı Rojda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıld

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Şubat’ta sanatçılarla yapacağı toplantıya davet edilen şarkıcı Rojda Şenses, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Şenses, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.Kamuoyunda Kürtçe söylediği şarkılarla tanınan Şenses, önceki akşam evinde gözaltına alındı. Şenses, Diyarbakır’da geçen yıl düzenlenen bir festivalde söylediği “Heval Kamuran” adlı bir türküde “terör örgütünün propagandasını yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır’da hakkında açılan dava kapsamında İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.


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