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Erdoğan'ın damadı Wikileaks iddialarını yalanladı

Albayrak, Wikileaks belgelerinde babası Sadık Albayrak ve kendisiyle ilgili öne sürülen iddiaları yalanladı.

29 Kasım 2010 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı, Sabah ve atv'yi de bünyesinde bulunduran Çalık Holding Genel Müdürü Berat Albayrak, Wikileaks'in yayımladığı belgelerle ilgili olarak açıklama yaptı. Albayrak, belgelerde babası Sadık Albayrak ve kendisiyle ilgili öne sürülen iddiaları yalanladı.
 
Albayrak'ın yaptığı açıklama şöyle:
 
"Medyada Wikileaks’in açıkladığı belgelere dayandırıldığı belirtilerek yayımlanan haberlerde, şahsım ve babam Sadık Albayrak hakkında gerçek dışı, yanıltıcı, manevi haklarımızı ve itibarımızı zedeleyen bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiş olması nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

 
Yaşamını sade bir vatandaş olarak sürdüren, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan babam Sadık Albayrak emekli bir gazetecidir. Kendisi hayatı boyunca dürüstlüğü ilke edinmiş ve attığı her adımda doğrularından taviz vermemiştir. El Pais Gazetesi’ne atıfta bulunarak kendisinin Antalya Büyükşehir Belediyesi raylı sistem ihalesi ile ilişkilendiren haberler tamamen gerçekdışı, objektif değerlendirmeden uzak, ön yargılı ve maksatlı bir yaklaşımdır.
 

Yine bu asılsız haberlerde şahsımın Moskova’ya giderek Rusya Başbakanı Sn. Putin’in ve İtalya Başbakanı Sn. Berlusconi’nin enerji sektöründeki çıkarlarını incelemiş olduğu yazılmıştır. Rusya’da kişisel bir iş bağlantım olmadığı gibi, bugüne kadar hayatımda Moskova’da hiç bulunmadığımı da özellikle belirtmek isterim.  Bu spekülatif haberlerin bazı kişilerce kasıtlı olarak yapıldığına ve şahsım ile ailemin hedef alındığına dikkatinizi çekerim.

 
Manevi haklarıma ve itibarıma saldırı teşkil eder nitelikteki haberlerde yer bulan bu asılsız, kasıtlı iddia ve isnatları şahsım ve ailem adına reddettiğimi bu haberlere karşı tüm yasal haklarımızı saklı tutarak belirtirim.
Saygılarımla."
 

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