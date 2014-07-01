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Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı dış basında

Associated Press: Bu hamle 10 yılı aşkın süredir Türk siyasetine yön veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı en az beş yıl daha Türkiye'nin başında tutabilir

01 Temmuz 2014 15:22

AKP'nin cumhurbaşkanı adayının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunun açıklanması uluslararası basın tarafından flaş haber olarak duyuruldu.

İşte dış basında çıkan ilk haberler:

Associated Press: Türkiye Başbakanı, cumhurbaşkanlığına talip... Türkiye'nin iktidar partisi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanının ilk kez doğrudan halk tarafından belirleneceği seçimlerde yarışacağını açıkladı. Bu hamle 10 yılı aşkın süredir Türk siyasetine yön veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı en az beş yıl daha Türkiye'nin başında tutabilir.

Reuters: Türkiye'de iktidar partisi Ağustos'taki seçimler için Başbakan Erdoğan'ı aday olarak belirledi.

AFP: Türkiye Başbakanı Erdoğan Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak.

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