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Erdoğan'ı cumhurbaşkanı gösteren kitap için suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, EĞİTİM-BİR-SEN tarafından bastırılan ve Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak gösteren kitap için suç duyurusunda bulundu

07 Ağustos 2014 20:47

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) tarafından geçtiğimiz ay bastırılan, sınava hazırlık kitabı hakkında, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, görevi 2014 yılında başlayan Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği" gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, CHP’li Mahmut Tanal, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 11.30 ‘da "Milli Eğitim Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık" kitabı ile basın açıklaması yaptı. Tanal açıklamasında, kitabın 106’ıncı sayfasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları (1922-2014) ünitesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi 2014 yılında başlayan Cumhurbaşkanı olarak gösterildiğine dikkat çekti.


Mahmut Tanal tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Kitabın 106’ıncı sayfasında, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları' başlıklı bölümde, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den sonra, 12’inci Cumhurbaşkanı olarak 2014 yılında görev başlama tarihi ile Recep Tayyip Erdoğan ismine yer verilmiştir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Ağustos tarihinde yapılacaktır. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilemez ise, ikinci tur 24 Ağustos tarihinde tekrarlanacaktır. Dolayısı ile kitapta yer alan bilgiler Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim süreci devam ettiği ve 12’inci Cumhurbaşkanı henüz belli olmadığı halde Cumhurbaşkanı ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı’na aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12’inci Cumhurbaşkanı olarak gösterilmesi ve bu yayın yoluyla seçmenler üzerinde Başbakan lehine sonuçlar yaratacak şekilde kitapların dağıtımının yapılması, anayasamızda güvence altına alınan demokrasi ilkelerine alenen aykırılık suçu teşkil etmektedir. Yaklaşım seçmeni yanıltmaya, seçimi manipüle etmeye yönelik olarak kasten yapılmıştır. Özellikle eğitim amaçlı çıkartılmış olan bir kitap yayının içeriğinde yer alan gerçek dışı bilgiler, kasten çarpıltılmış, halkın yanıltılması, kandırılması amacı güdülmüştür.”

 

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