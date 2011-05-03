-ERDOĞAN'IN ÇÖLAŞAN'A AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir panelde ve katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan aleyhinde açtığı 20 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Çölaşan'ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Avukat Sevencan, davanın kabulüne karar verilmesini istedi, avukat Karagözoğlu ise davanın reddini talep etti. Hakim Yaşar Eren, davanın reddine karar verdi. Dava dilekçesinde, Tansel Çölaşan'ın 18 Eylül 2010'da ADD Hatay Şubesince düzenlenen ''Türkiye Nereye Gidiyor'' konulu panelde, ''Çözüm bizlerdedir. Yani sizlerdedir. Yani oylarımızdadır. O oylar bilinçliyse de hala bilinçli olmayan yani yüzde 42'nin dışında olan oylar bana göre, gaflet, dalalet ve hıyanet içindedir. Hıyaneti hepimiz biliyoruz'' sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti. Dilekçede, Çölaşan'ın 20 Eylül 2010'da katıldığı bir televizyon programında da ''Şimdi Türkiye'nin istatistiklerinde Tarhan Erdem'in ifadesine göre dün akşam konuşulduğu için söyleyeyim. Yüzde 58 'evet' oylarına karşılık yüzde 42 'hayır' oyları niçin verilmiş diye, araştırmaların sonuçlarının analizini koydu, nedir, şu görülüyor, orada iyi eğitimliler, eğitim alabilmişler, yüksek eğitimliler, yükseldikçe eğitim 'hayır' artıyor. Yani eğitimle alakalı kıstasa bakıldığında eğitimli kesim 'hayır' diyor, eğitimsiz kesim 'evet' diyor'' dediği belirtilmişti. ''Tansel Çölaşan'ın, dava konusu ifadeleri ile anayasa değişikliği halk oylamasında 'yüzde 42'lik dilimin dışında kalan' şeklinde tarif ettiği, Erdoğan'ın da içinde bulunduğu 'evet' oyu kullanan yurttaşları gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olmakla ve ayrıca cahillikle itham ettiği'' ileri sürülen dilekçede, ''Dava konusu ifadelerle başta Erdoğan olmak üzere genel başkanı olduğu AK Parti'nin yöneticilerinin ve teşkilatlarının hedef alındığı'' bildirilmişti. Dilekçede, Tansel Çölaşan'dan yasal faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.