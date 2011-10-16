Erdoğan'ın çok istediği model tehlikede!

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çok istediği 'bakan yardımcılığı' modeli tehlikede. Muhalefetin karşı çıktığı modele karşı AKP’li bakanlar da bir nevi ‘pasif direnişte.’ Üç ayda 21 bakanlıktan sadece sekizinde yardımcı atandı. CHP’nin başvurduğu Anayasa Mahkemesi’nde de ‘iptal’ yönünde rüzgâr estiği konuşuluyor.



Radikal'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimleri sonrası yaptığı açıklama ile ‘bakan yardımcılığı’ modelini kamuoyuna duyurmuştu. Erdoğan, bakan yardımcılarının sektörü iyi bilen isimlerden olacağını ve eğitim şartı olmadığını da belirtmişti. Siyaset ile bakanlık arasında bir ölçüde ‘köprü’ görevi üstlenecek ve bakan ile müsteşar arasında konumlanacak yardımcıların atanabilmesi için de kanun hükmünde kararname çıkarıldı. 21 bakanın atamayı belirlemesi gerekiyordu.



Şu ana kadar sadece sekiz bakanın yardımcısı belli oldu. Bakan yardımcılarının genellikle Başbakan Erdoğan tarafından belirlendiği biliniyor. Yapılan atamaların çoğunluğunu da eski AKP’li milletvekilleri oluşturuyor. Geçen ay yapılan AKP İl Başkanları Toplantısı’nda bakan yardımcılarının toplu halde kamuoyuna görüntü verilmesi de hesaplanmış, hatta bakanların arkasına oturacakları yerler bile belirlenmişti.



Bütün bu gelişmelere karşın 21 bakandan 13’ünün atama yapmaması Anayasa Mahkemesi’nde oluşan havaya da bağlanıyor. Zaten gönülsüz olan bakanların, Yüksek Mahkeme’nin kararını bekleme eğiliminde olduğu öne sürülüyor.



Bakan yardımcılığı ile ilgili KHK Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeyi bekliyor. CHP, bakan yardımcılığı modelinin parlamenter sistemde yeri olmadığını savunurken, “Kamu hizmetleri kamu görevlileri eliyle yürütülür ve kamu görevlilerinin tarafsız olması gerekir” diyor.



Atanan 8 yardımcı Bakan yardımcısı olarak atanan isimlerden dördü eski AKP milletvekili. Bunlar; Agah Kafkas (Sağlık), Kemal Yardımcı (Milli Savunma), Aşkın Asan (Aile ve Sosyal Politikalar), Kutbettin Arzu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık). İki bakan yardımcısı da AKP’den milletvekili aday adayı. Bu isimler, Muhammet Balta (Çevre ve Şehircilik), Halil Etyemez (Çalışma ve Sosyal Güvenlik). Nihat Ergün ile Suat Kılıç’ın yardımcıları ise akademik hayattan: Prof. Yusuf Tekin (Gençlik ve Spor Bakanlığı), Prof. Davut Kavranoğlu (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

