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Erdoğan'ın çocuk sevgisi Davutoğlu'nu arattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Medine’de sevdiği çocuğun yüzündeki acı ifadesi objektiflere yansıdı

02 Mart 2015 15:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mekke'de Umre yaptıktan sonra, Medine'ye geçti. Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi ziyareti sırasında, Erdoğan bir çocuğu sevdi. Yerden ayakları kesilen ve Erdoğan’ın omuz hizasına kadar yükselen çocuğun yüzündeki acı ifadesi akıllara, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bir fotoğrafını getirdi.

Başbakan Davutoğlu da Musul Başkonsolosluğu’ndaki rehine krizinin ardından Şanlıurfa GAP Havaalanı’na dönen bir konsolosluk çalışanın yakını olduğu tahmin edilen çocuğu yerden ayaklarını keserek sevmişti. Bazı Twitter kullanıcıları Davutoğlu’nun çocuk sevme biçimini tehlikeli olduğu nedeniyle eleştirmişti.

 

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