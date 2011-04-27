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Dünya

Erdoğan'ın çılgın projesine dünya basını ne dedi?

Dünyanın önde gelen haber ajansları, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Dünyanın önde gelen haber ajansları, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili haberleri acil koduyla duyurdu. Haberlerde, projenin Erdoğan’ın seçim kampanyası vaatlerinin biri olduğuna vurgu yapıldı.

Fotoğraflarla "KANAL İSTANBUL" - Galeri



AFP: Başbakan: Türkiye İstanbul Boğazı’nı by-pass etmek için 150 metrelik bir su kanalı inşa etmeyi planlıyor.

Karadeniz ve Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı’na bir alternatif olacak kanalla ilgili olarak Erdoğan, “Panama ve Süveyş Kanalı’nı gölgede bırakacak, yüzyılların en büyük projelerinden Kanal İstanbul için kolları sıvıyoruz” dedi.

İki yılda tamamlanması beklenen projeyle ilgili ön incelemelere seçimlerden sonra başlanacağını belirten Erdoğan, mali konularda bir yorum yapmadı. Başbakan, kanalın 40-50 kilometre uzunluğunda, 25 kilometre derinliğinde ve 150 kilometre genişliğinde olmasının beklendiğini belirtti.


AP böyle duyurdu

Erdoğan, 40-45 kilometre uzunluğundaki “Kanal İstanbul” projesinin Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayacağını söyledi.

Erdoğan bu yeni suyoluyla ilgili açıklamayı 12 Haziran seçimleri için düzenlediği kampanya kapsamında gerçekleştirdi.

Dev projenin maliyetini ya da yeni suyolunun tam yerini açıklamayan Erdoğan, projenin 2023’te tamamlanacağını söyledi.

“Bugün asrın en büyük projesinin adımını attık” diyen Erdoğan, Kanal İstanbul’ın Panama ve Süveyş Kanallarını gölgede bırakacağını ifade etti.

Zararlı maddelerin İstanbul şehrine bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Erdoğan her yıl Boğaz’dan gemilerle 139 milyon ton petrol, 4 milyon ton LPG, ve 3 milyon ton kimyasal taşındığını, bunların kıyılarda yaşayan 2 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Reuters haber ajansının, Erdoğan’ın konuşmasından geçtiği fotoğrafların resim altında ise, “Başbakan Tayyip Erdoğan genel seçimler öncesi seçim kampanyasının ayaklarından biri kapsamında İstanbul’da dinleyicilere hitap etti” denildi.


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