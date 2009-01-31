Erdoğan'ın çıkışı dünya basınında nasıl yankılandı

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Erdoğan’ın Peres’e yüklenirken, “yüzü kıpkırmızı oldu ve bir eliyle moderatörün kolunu tuttu” diye yazdı.“Türkiye Başbakanı, İsrail Cumhurbaşkanı’nı “İnsanları öldürüyorsunuz” diye azarladıktan sonra, sahneyi kıpkırmızı bir yüzle terk etti” diye yazdı.Gazete, Obama’nın danışmanı Jarrett’ın “afalladığını” belirtti.Türkiye, bölgede İsrail ile normal ilişkileri olan az sayıda Müslüman ülkelerinden biri” diye yazdı.“Türkiye, Gazze konusunda İsrail’i hırpaladı” ifadesini kullandı.“Peres’den Erdoğan’a: İstanbul’a roket atılsaydı siz ne yapardınız?”, “Türk saldırısı” ve “Davos’ta dram” başlıklarını kullandı. Ahranot, Türk Musevilerinin duyduğu endişelere değindi. Maariv, Erdoğan’ın Peres’e “Siz insan öldürüyorsunuz” dediğini aktardı.İsrailli yetkililerin, “Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerine zarar vermek için eline geçen hiçbir fırsatı kaçırmak istemediğini gösteriyor” dediğini yazdı. Haaretz de, Erdoğan’ın İsrail için terörist dediğini belirtti.“Erdoğan, Peres ile yaptığı ateşli tartışmanın ardından toplantıyı hışımla terk etti” başlığıyla verdiği haberde, “Erdoğan’ın öfkesini, ’Benim için Davos bitti’ diyerek ifade ettiğini” yazdı.Gazete, “Toplantıyı izleyen iş ve siyaset dünyasının liderleri, nazik diyalog ve uzlaşma arayışıyla tanınan insanlar için Peres ve Erdoğan’ın seslerini yükseltmeleri alışılmamış bir şeydi” yorumunda bulundu. Gazete, ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanı ValerieJarrett’in “gördükleri karşısında hayretten donup kaldığını” yazdı.Haberi “Türk Başbakanı Peres’le kavga etti” başlığıyla verdi. Gazete, iki liderin seslerini yükseltmesinin Davos’ta hayli alışılmadık bir durum olduğunu belirtti.Bu yıl sönük geçen Davos toplantılarında ilk heyecanlı olayın Gazze panelinde yaşandığını belirten gazete, Erdoğan’ı, “öfke nöbeti geçiren Türk” olarak tanımladı.“Türkiye, Başbakanını ‘Davos Fatihi’ gibi karşıladı” denildi.“Dünya Ekonomik Forumu, diplomatik bir kavga ile sarsıldı” diye yazdı. Gazete, “Davos toplantılarında bugüne kadar ortaya çıkan en büyük olaylardan biri” dedi.BBC’nin internet sitesindeki haberde, Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşünde “kahraman gibi karşılandığı” belirtildi. BBC, “Başbakan’ı karşılamaya gelenlerin bazılarının ’dünyanın yeni lideri’ yazılı pankartlar taşıdığını” vurguladı.İngiliz Reuters haber ajansı Başbakan Erdoğan’ın, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le yaşadığı tartışmanın ardından toplantıyı terk etmesinin kısa vadede Türkiye’nin Ortadoğu’daki aracı rolünü zedeleyeceği, ancak uzun vadede bölgedeki etkisini güçlendireceğini öne sürdü.“Erdoğan’ın öfkelenerek paneli terk etmesi, Gazze’nin somut sonuçlarıdır” diye yazdı.“Davos’ta iki gündür görülen sakin ortamın Erdoğan’ın öfkeli şekilde panel salonunu terk etmesinden sonra bozulduğunu” savundu.Gazete, Türkiye ile İsrail arasındaki tarihi ittifakın bozulma ihtimalinden söz etti.“Davos’ta İsrail’e karşı nefret konuşması - Türkiye Başbakanı’nın hışmı” başlığıyla haberi birinci sayfadan veren gazete, Erdoğan’ın, “Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” sözlerine yer verdi.Erdoğan’ın Peres’i eleştirdiğini yazdı.Yunan devlet televizyonu, “Davos’da sıcak olay” başlığıyla sunduğu haberde, “Erdoğan’ın çıkışı ve Davos’u terk etmesi uzun vadeli, derin düşünceli bir dış politika hamlesi. Bu eylemle Türkiye, Arap dünyasında sempati kazanıyor, bu öyle zor bir gelişme ki, Polonyalı veya Çek’lerin Rusya’ya sempati duyması gibi bir şey” ifadesini kullandı.İsviçre, Belçika ve Macaristan gazeteleri de olaya yer verdi.