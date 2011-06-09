-ERDOĞAN'IN CHP'YE AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, ''AKP Eziyetleri'' adlı sergide ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle CHP aleyhinde açtığı 60 bin liralık tazminat davası reddedildi. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile CHP'nin avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Avukat Sevencan, davanın kabul edilmesini talep ederken, avukat Karagözoğlu ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Selim Sarıkaya, davanın reddine karar verdi. Davanın dilekçesinde, CHP Gençlik Kolları tarafından 29 Ekim 2010 tarihinde, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin katılımı ile ''AKP Eziyetleri'' adı altında, ''Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eder nitelikte'' bir takım resim, afiş ve benzeri materyallerin yer aldığı bir sergi açıldığı kaydedilmişti. Dilekçede, ''Bu resim, görüntü ve alt yazıların, eleştiri dışında Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hakaret içeren, onları aşağılayan, suç teşkil eden olgular ve sözler olduğu'' ileri sürülmüştü. Dava dilekçesinde, CHP'den, yasal faiziyle birlikte Başbakan Erdoğan için 50 bin lira, eşi Emine Erdoğan için 10 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.