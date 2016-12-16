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Ekonomi

Erdoğan'ın çağrısından sonra halk ne kadar dolar bozdurdu?

Vatandaşın bankalardaki Euro varlığı ise dolar cinsinden 103 milyon dolar azaldı

16 Aralık 2016 14:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altınızdaki dolarları bozdurun" çağrısına karşılık vatandaşların 2 ile 9 Aralık tarihleri arasında 441 milyon dolar bozdurdukları bildirildi.

 

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre gerçek kişilerin döviz varlıkları 2-9 Aralık haftası 49 milyon dolar azaldı. Dövizini bozdur çağrılarına uyan vatandaş geçen hafta dolar cinsinden 441 milyon dolar bozdurdu. Vatandaşın bankalardaki Euro varlığı ise dolar cinsinden 103 milyon dolar azaldı.

Vatandaşın altın hesaplarında bulunan kıymetli madenlerin maddi karşılığı ise 503 milyon dolar arttı.

Bundan bir önceki Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre vatandaş dolarını bozdurmuş fakat daha yüksek tutarda euro alarak parasını euroya yatırmıştı.

Öte yandan Merkez yıl sonu dolar/TL tahmini ise 3.33’den 3.46’ya yükseltti.

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