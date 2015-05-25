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Erdoğan'ın bulunduğu salonda 'Güzellik salonları için çare sizsiniz' pankartına polis müdahalesi

Erdoğan'ın esnafla bir araya geldiği salonda 'Güzellik salonları için çare sizsiniz' pankartına izin verilmedi

25 Mayıs 2015 22:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da esnafla buluşmasında ilginç bir olay yaşandı. "Güzellik salonları için çare sizsiniz" yazılı pankarta izin verilmedi.

Özgür Altuncu ve Özgür Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Sinan Erdem Spor salonundaki buluşmada farklı sektörlerdeki esnaflar renkli pankartlar açtı. Hatta bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü. Servis şoförlerinin açtığı 'Ver plakayı, bırakalım sigarayı' yazılı pankart Cumhurbaşkanıyla birlikte protokolde yer alan AB Bakanı Volkan Bozkır'ı da keyiflendirdi. "Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik", "Panik yok d direksiyonda reis var, hayırlı yolculuklar Türkiye'm" yazılı pankartlar tribünde açılırken, "Güzellik salonları için çare sizsiniz" yazılı pankarta izin verilmedi. Pankart polisler tarafından toplanıp götürüldü. Pankarta neden izin verilmediği öğrenilemedi.

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