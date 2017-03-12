Erdoğan'ın "Bozdurun" çağrısına rağbet kısa sürdü; vatandaşın elinde daha fazla dolar var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 Aralık’ta vatandaşlara yaptığı "Yastığının altında döviz olanlar; altına, Türk lirasına dönüştürsün; kriz teğet geçecek" şeklindeki çağrısına katılımın kısa sürdüğü belirtildi. Merkez Bankası (MB) verilerine göre, bireylerin elinde bulunan döviz miktarı, şu anda 2 Aralık tarihinde olandan 1 milyar 840 milyon dolar daha fazla.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, ABD’de faiz artışının yaklaşması ve Merkez Bankası’nın (TCMB) buna vereceği tepkinin yetersiz kalacağı endişesiyle dolar kuru geçen hafta yeniden 3.77 seviyelerine çıkarken, yerli yatırımcının son dönemdeki 'dövizinizi bozdurun' çağrılarına ne kadar uyduğu merak konusu oldu. Merkez Bankası verileri, dolar düşerken de, yükselirken de, daha fazla yükselecek beklentisiyle döviz alımlarını artırdığını gösteriyor.

2 Aralık’ta çağrı yaptı

Verilere göre, ocak ayından bu yana yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 5 milyar 920 milyon dolar arttı. Döviz mevduatlarında sekiz haftalık yükselişin ardından ilk döviz satışı ise 3 Mart haftasında yapıldı. Döviz mevduatları 3 Mart ile biten haftada 1.54 milyar azalışla 147.66 milyar dolara geriledi. Buna rağmen yerli yatırımcının elindeki döviz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk döviz bozdur çağrısını yaptığı 2 Aralık 2016 rakamlarının üzerinde kalmayı sürdürdü. 2 Aralık’ta yurtiçi yerleşiklerin elindeki döviz mevduatı 144.80 milyar dolardı. Son verilere göre döviz mevduatları bu rakamın 2.86 milyar dolar üzerinde bulunuyor.

İki hafta sattı

Yerli yatırımcı 2 Aralık’tan beri sadece iki hafta döviz bozdurdu. 9 Aralık ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 460 milyon dolar azaldı. 16-30 Aralık arasında yine yükseldi. Döviz mevduatları 6 Ocak ile biten haftada 30 Aralık’a göre 3.81 milyar dolar azalırken, bu tarihten 3 Mart’a kadar yükselişini sürdürdü. 30 Aralık ile 6 Ocak arasında kur yaklaşık 10 kuruş yükseldi. Yerli yatırımcı 27 Ocak’a kadar kur yükselirken, 27 Ocak’tan 24 Şubat’a kadar ise kur düşerken döviz aldı. 3 Mart haftasında ise yükselen kur karşısında dövizin bozdurulduğu görülüyor.

Bireylerin bankada 91 milyarlık dövizi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına şirketler bir hafta, yurttaş ise iki hafta uydu. Bireyler 2-16 Aralık’ta 369 milyon dolar bozdururken, bu tarihten 20 Ocak’a kadar kurdaki iniş çıkışa göre döviz alım satımını sürdürdü. Yurttaş kurun yaklaşık 30 kuruş arttığı 30 Aralık - 20 Ocak arasında 2.8 milyar dolar bozdurdu. Bireyler döviz alımına 20 Ocak’tan 24 Şubat’a dek kesintisiz sürdü. Bu dönemde döviz mevduatları 4.3 milyar dolar artışla 90 milyar 992 milyon dolara çıktı. Dolar kuru ise aynı dönemde 23 kuruş değer yitirdi. Kur yükseldiğinde dövizini bozduran yurttaş, düştüğünde bu dövizi geri aldı. 3 Mart haftasında ise bireylerin döviz mevduatı 67 milyon dolar düşüşle 90 milyar 925 milyon dolara indi. Bu rakam 2 Aralık’ta olandan 1 milyar 840 milyon dolar fazla.