Erdoğan'ın 'Boğaziçi' açıklamasına CHP'den tepki: Kedi ve ciğer ilişkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamadı. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?” sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Henüz kendi diploması üzerindeki tartışmayı bitiremeyen birinin Boğaziçi gibi bilimsel çevrelerde saygınlığı olan bir üniversiteyi eleştirmesi, kedi ve ciğer ilişkisidir. Kompleksten ibarettir” dedi.

TIKLAYIN-Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi, milletin değerlerine yaslanmadığı için beklediği yere gelemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'nin "milletin değerlerine yaslanmadığını, bu nedenle uluslararası alanda beklediği yere ulaşamadığını" ileri sürüp, "Üniversitemizin temeli yabancı bir eğitim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturulmasına asla mani değildir. Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru bilmeden de bunu yaşatamayız" demişti.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan, Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin “yerli ve milli değerlere dayanmadığı ve belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat, bu mu özgürlük?" sözlerine tepki gösterdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Henüz kendi diploması üzerindeki tartışmayı bitiremeyen birinin Boğaziçi gibi bilimsel çevrelerde saygınlığı olan bir üniversiteyi eleştirmesi, kedi ve ciğer ilişkisidir. Kompleksten ibarettir” diyen Tezcan şöyle konuştu:

‘'Boğaziçi Üniversitesi, dünyada Türkiye'nin yüz akı olmuş sayılı üniversitelerinden biridir. Bütün mahareti aklı ve bilimi eğitimden çıkarmak olan çağdaş üniversiteyi yok etmek için özel olarak görevlendirilmiş gibi üniversitelere saldıran anlayıştan, farklı bir tespit duysak bizim için şaşırtıcı olurdu.

Erdoğan'ın bu sözleri sürpriz değil, kendi yetersizliğinin, bakış açısının göstergesidir. Üniversitelerin neden bilgi üretemez hale geldiğini anlamak istiyorsanız Erdoğan'ın sözlerine bakın. Kendi diploması üzerindeki tartışmayı bile bitiremeyen birisinin Boğaziçi gibi bilimsel çevrelerdeki saygınlığını kanıtlamış bir üniversiteyi eleştirmesi, kedi ve ciğer ilişkisidir. Türkiye'de bilimsel düşünce, bilgi üretimi, beyin göçünü engelleyemezsen bundan şikayet edilemez. Akıllı beyinleri hapishanelere tıkarsan, üretebilecekleri özgür ortamlara giderler. Erdoğan'ın sözleri kompleksten ibarettir''