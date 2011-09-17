-Erdoğan'ın Bingazi ziyaretinden izlenimler BİNGAZİ (A.A) - 17.09.2011 - Libya'nın Bingazi kentini ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kentte coşkuyla karşılandı. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyaretinin son durağında muhaliflerin merkezi Bingazi'de halkla buluştu. Erdoğan, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile geldiği Bingazi Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından ''Evine hoşgeldin'' yazılı pankartla karşılandı. Kendisini karşılamaya gelen Ulusal Geçiş Konseyi üyelerinin yanı sıra Libyalılar ve bölgedeki Türklerle tokalaşan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Muaz Mustafa Haddad isimli çocuk da bulunuyordu. Bingazi'deki olaylarda başına isabet eden mermiyle yaralanan, nisan ayında tedavisi için götürüldüğü Türkiye'deki hastanede Erdoğan'ın kendisini ziyarete geldiğinde çekilen fotoğrafları da yanında getiren Muaz, resimleri Başbakan Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan, Muaz ve yanında bulunan diğer çocukları kucaklayarak öptü. Erdoğan, karşılama töreninin ardından uzun bir araç konvoyuyla havalimanından kente girdi. Yollarda bekleyen Bingazi halkı, Başbakan'ın konvoyunu zafer işaretleriyle selamlayarak, Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. -Erdoğan'ı dinlemek için 5 saat beklediler- Başbakan'ın Bingazi ziyareti Libya tarihi için önemli bir güne rastladı. Libya'nın İtalyanlara karşı savunulmasında büyük mücadele sergileyen Ömer Muhtar, İtalyanlar tarafından esir alınmasının ardından 16 Eylül 1931'de idam edilmişti. Bingazi'de inşa edilen Ömer Muhtar anıtının açılışının da 16 Eylül'de yapılması ve Erdoğan'ın da açılış törenine katılması kararlaştırılmıştı. Erdoğan'ın geleceği saatin 17.00 olarak duyurulması üzerine Bingazililer saat 16.30'dan itibaren anıtın bulunduğu meydanı doldurmaya başladı. Trablus ve Misrata programının uzaması nedeniyle halk Başbakan Erdoğan'ı dinlemek için yaklaşık 5 saat meydanda bekledi. Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte meydandakiler coşkuyla, ''Erdoğan, Erdoğan'' tezahüratları yaparak tekbir getirdi. Erdoğan da tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi. Başbakan Erdoğan, meydanda kendisini bekleyen Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer El Muhtar ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Yaklaşık yarım saat Bingazililere hitap eden Erdoğan, uluslararası rekabetin bir parçası, çıkar mücadelesinin bir gereği olarak değil, aynı bedenin bir parçası olarak Türkiye daima kardeş Libya halkının yanında olacağını belirterek, Libyalılara ''Birlik olun ihtilafa düşmeyin'' çağrısında bulundu. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Erdoğan, konuşmasının ardından tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Muhammed Ömer El Muhtar ile Ömer Muhtar anıtının açılışını yaptı.