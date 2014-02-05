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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan’ın Berlin ziyaretinde kaza

Alman polisi, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin gezisi sırasında trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

05 Şubat 2014 21:35


Berlin polisi, Başbakan Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergâh üzerinde alınan güvenlik önlemleri sırasında bir polis otomobilinin VW Polo marka bir araçla çarpıştığını duyurdu.

Kazada 22 yaşındaki araç sürücüsünün bacağından yaralandığı, ayrıca kafası ile sırtında oluşan ağrılardan şikayetçi olduğu belirtildi. Hastanede tedavi edilen yaralı sürücünün otomobilinin de ağır hasara uğradığı kaydedildi.

Polis, kazanın polis otomobilinin kırmızı ışıktan geçmesi ve bu sırada başka yönden yanan yeşil ışığı takip eden araçla çarpışması üzerine meydana geldiğini söyledi.

Açıklamada çarpmanın etkisiyle Polo marka aracın bir park alanına doğru savrulduğu belirtildi.

Polis otomobillerinin Erdoğan'ın konvoyunun önünden giderek yol ağzını trafiğe kapamak istediğini dile getiren polis sözcüsü, Erdoğan'ın konvoyunun ise bir gecikme yaşamadan yoluna devam ettiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanTürkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan BerlinBaşbakan Erdoğan PoloPoloErdoğanDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/HS/EC

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