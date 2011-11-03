-Erdoğan'ın Berlin ziyareti Alman basınında BERLİN (A.A) - 03.11.2011 - Alman gazeteleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Berlin ziyaretini, genelde birliktelik mesajları verilmesine rağmen Türkiye ve Almanya arasında var olan sorunların ortaya çıktığı şeklinde değerlendirdi. "Frankfurter Rundschau" gazetesi, birinci sayfada Türkçe olarak "Bir problem mi var?" başlığıyla verdiği haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın, Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşmasının 50. yılı vesilesiyle bir araya gelerek Türk göçmenlere teşekkür etmeyi planladığı, ancak Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla yeniden uyum ve Türkiye'nin AB üyeliği konularında tartışılmaya başlandığı belirtildi. Gazetenin iç sayfasında yer alan diğer bir haberde de, Erdoğan'ın çifte vatandaşlığı savunduğu, Merkel'in ise buna karşı çıktığı, ancak terörizme karşı mücadele konusunda Türkiye'ye destek verdiği ifade edildi. Haberde, Merkel'in Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da ise hiç bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi. "Berliner Morgenpost" gazetesi de birinci sayfadan Merkel ile Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği habere başlık olarak, Erdoğan'ın, konuşması sırasında Almanca olarak söylediği "Biz birlikteyiz" (Wir gehören zusammen) sözünü kullandı. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın, çifte vatandaşlığı savunduğu, Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliği konusunda daha fazla çaba harcamasını beklediklerini söylediği ve Bild gazetesine verdiği demecinde de, Almanya'daki Türk gençlerden öncelikle Türkçe öğrenmelerini istediği hatırlatıldı. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesinde "Erdoğan Türkleri asimilasyona karşı uyardı" başlığıyla birinci sayfadan verilen haberde, Erdoğan'ın, konuşmasında Almanya'da yaşayan Türklerin topluma uyum sağlaması gerektiği, ancak asimilasyonun Yahudi düşmanlığı gibi bir insan hakları suçu olduğu şeklinde görüş belirttiği ifade edildi. "Die Welt" gazetesi de, Erdoğan'ın, konuşmasında Almanya'dan Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklemesini beklediklerini söylediğini, Merkel'in ise bu konuda bir şey söylemediğini hatırlatarak, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in de, gazeteye yaptığı açıklamada, Merkel'in bu konudaki tutumunu eleştirdiği belirtildi.