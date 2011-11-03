T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan'ın Berlin ziyareti Alman basınında BERLİN (A.A)

03 Kasım 2011 15:24

-Erdoğan'ın Berlin ziyareti Alman basınında BERLİN (A.A) - 03.11.2011 - Alman gazeteleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Berlin ziyaretini, genelde birliktelik mesajları verilmesine rağmen Türkiye ve Almanya arasında var olan sorunların ortaya çıktığı şeklinde değerlendirdi. "Frankfurter Rundschau" gazetesi, birinci sayfada Türkçe olarak "Bir problem mi var?" başlığıyla verdiği haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan'ın, Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşmasının 50. yılı vesilesiyle bir araya gelerek Türk göçmenlere teşekkür etmeyi planladığı, ancak Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla yeniden uyum ve Türkiye'nin AB üyeliği konularında tartışılmaya başlandığı belirtildi. Gazetenin iç sayfasında yer alan diğer bir haberde de, Erdoğan'ın çifte vatandaşlığı savunduğu, Merkel'in ise buna karşı çıktığı, ancak terörizme karşı mücadele konusunda Türkiye'ye destek verdiği ifade edildi. Haberde, Merkel'in Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da ise hiç bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi. "Berliner Morgenpost" gazetesi de birinci sayfadan Merkel ile Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği habere başlık olarak, Erdoğan'ın, konuşması sırasında Almanca olarak söylediği "Biz birlikteyiz" (Wir gehören zusammen) sözünü kullandı. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın, çifte vatandaşlığı savunduğu, Almanya'dan Türkiye'nin AB üyeliği konusunda daha fazla çaba harcamasını beklediklerini söylediği ve Bild gazetesine verdiği demecinde de, Almanya'daki Türk gençlerden öncelikle Türkçe öğrenmelerini istediği hatırlatıldı. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesinde "Erdoğan Türkleri asimilasyona karşı uyardı" başlığıyla birinci sayfadan verilen haberde, Erdoğan'ın, konuşmasında Almanya'da yaşayan Türklerin topluma uyum sağlaması gerektiği, ancak asimilasyonun Yahudi düşmanlığı gibi bir insan hakları suçu olduğu şeklinde görüş belirttiği ifade edildi. "Die Welt" gazetesi de, Erdoğan'ın, konuşmasında Almanya'dan Türkiye'yi AB üyeliği konusunda desteklemesini beklediklerini söylediğini, Merkel'in ise bu konuda bir şey söylemediğini hatırlatarak, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'in de, gazeteye yaptığı açıklamada, Merkel'in bu konudaki tutumunu eleştirdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24