-ERDOĞAN'IN BEHRAMOĞLU'NA AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, katıldığı bir televizyon programında, ''kişilik hakları ve parti tüzel kişiliğine saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Ataol Behramoğlu hakkında açtığı 20 bin liralık tazminat davası reddedildi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan ve AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan ile Ataol Behramoğlu'nun avukatı Elif Tığlı katıldı. Avukat Sevencan, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Tığlı da davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Mehmet Cengiz Çifçi, davanın reddine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Behramoğlu'nun, 12 Ocak 2010'da konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ''AK Parti ve Erdoğan'ın şahsiyet haklarına ağır hakaretlere yer verdiği'' iddia ediliyordu. Dilekçede, Ataol Behramoğlu'ndan, yasal faiziyle toplam 20 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.