T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERDOĞAN'IN BEHRAMOĞLU'NA AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 13:59

-ERDOĞAN'IN BEHRAMOĞLU'NA AÇTIĞI DAVAYA RET ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, katıldığı bir televizyon programında, ''kişilik hakları ve parti tüzel kişiliğine saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla Ataol Behramoğlu hakkında açtığı 20 bin liralık tazminat davası reddedildi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan ve AK Parti'nin avukatı Burhanettin Sevencan ile Ataol Behramoğlu'nun avukatı Elif Tığlı katıldı. Avukat Sevencan, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Tığlı da davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Mehmet Cengiz Çifçi, davanın reddine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Behramoğlu'nun, 12 Ocak 2010'da konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ''AK Parti ve Erdoğan'ın şahsiyet haklarına ağır hakaretlere yer verdiği'' iddia ediliyordu. Dilekçede, Ataol Behramoğlu'ndan, yasal faiziyle toplam 20 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24