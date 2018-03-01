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Erdoğan'ın "bedel ödesinler" dediği beşli çete nedir?

"O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz"

01 Mart 2018 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında sıranın sivil kanada geldiğini belirterek, " Sendikalar, medya, iş dünyası. O dönem ‘beşli çete’ mi ne diyorlardı? O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir" dedi.

Erdoğan'ın "beşli çeteler" olarak adlandırdığı kuruluşlar şunlar:

- Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ

-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

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