-Erdoğan'ın, Baykal'a açtığı tazminat davasına ret ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada kendisine ''hakaret ettiği'' gerekçesiyle CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a açtığı manevi tazminat davası reddedildi. Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde tekrar görülen duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Baykal'ın avukatı İlsu Çatak katıldı. Yargıç Vedat Yıldırım, taraf avukatlarının son beyanlarını aldıktan sonra davanın reddine karar verildiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın, partinin 15 Mart 2009'da Hatay'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmadaki, ''Bir insan başbakan olur ya da olmaz. Bu Allah'ın ve milletin takdiri. Bugün olur, yarın olur. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama şimdi adam olamayanlar 3011 yılında da adam olamazlar. Önemli olan başbakan olmak değil adam olmak, adam. Adam gibi adam olmak'' sözleri üzerine 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, Baykal'ın, Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı bozmuştu. Dairenin kararında, ''Siyasi kimlikleri bulunan davacı ile davalının, birbirlerine söyledikleri veya vatandaşların kendilerine yönelttiği hakaret niteliği taşımayan ağır eleştirilere göğüs germeleri gerektiği, bu kapsamda söylenen sözlerin kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı kabul edilmelidir'' denilmişti.