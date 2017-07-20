Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün (19 Temmuz 2017) Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile ilgili olarak "90'lı yıllarda trafik kazası geçiren Erdoğan’ın başında serum şişesini tutan kişi bugün bakan olan Osman Aşkın Bak. Hayatı boyunca 'Reis'ten ayrılmayan bir isim" dedi.

Selvi'nin "Kabine değişikliğinin perde arkası" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Kabine değişikliği, yeni dönemde ekonominin daha çok ön plana çıkacağını gösteriyor.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesiyle birlikte Mehmet Şimşek, ekonominin tek patronu oldu. Mehmet Şimşek, uluslararası piyasalarda ciddiyetle takip edilen bir isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan’dan sonra yapılan bakanlar kurulu toplantısında bir yol haritası çizmişti. 2017 yılını değişim, 2018’i icraat, 2019’u ise seçim yılı olarak ilan etmişti. Adım adım gerçekleştiriyor. Parti yönetiminden sonra kabine değişikliği de yapıldı. Sırada teşkilatlar ve yerel yönetimler var.

Kabine değişikliğinin perde arkasına baktığımızda Başbakan, kabinede kalmasını istediği isimleri korumuş. Ama değişmesini istediği bazı isimler de kabinede yerini koruyor. 6 milletvekili ilk kez kabineye girdi. 5 bakanın ise kabine içinde yeri değiştirildi.

Değişim

Yeni isimleri tek tek analiz etmek istiyorum. Ama öncelikle kabine dışı kalan isimlere değinmeden geçemeyeceğim. Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Tuğrul Türkeş ve Nabi Avcı metal yorgunluğu nedeniyle kabine dışı kalmadılar. Zor dönemlerde önemli görevler üstlendiler. O nedenle nöbet değişimi demek daha doğru olur.

Bakanlıkların değişiminde il ve bölge dengelerinin korunduğu dikkate çekiyor. Ankara’dan Tuğrul Türkeş giderken Jülide Sarıeroğlu, Bursa’dan Mehmet Müezzinoğlu ayrılırken Hakan Çavuşoğlu, Samsun’dan Akif Çağatay Kılıç kabine dışı kalırken Ahmet Demircan, Şanlıurfa’dan Faruk Çelik ayrılırken Ahmet Eşref Fakıbaba kabinede yer aldı. Mehmet Şimşek ve Adulhamit Gül’le birlikte Gaziantep iki bakanla temsil edilirken, Kahramanmaraş ile Eskişehir bakansız kaldı. Abdulhamit Gül, Anayasa değişikliği sırasında başarılı bir performans ortaya koymuştu. O nedenle bakan olması uzun süredir beklenen bir isimdi.

Kadın bakan sayısı arttı

Sevindirici olan kabinede ilk kez kadın bakan sayısının ikiye çıkması oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yerini korurken, Jülide Sarıeroğlu kabineye giren ikinci kadın oldu. Jülide Sarıeroğlu’nun Çalışma Bakanlığı’nı üstlenmesi, kadınlar hep Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olacak şeklindeki yanlış algıyı kırması açısından yararlı oldu. Geçmişte Çalışma Bakanlığı’nı yapan İmren Aykut ile İçişleri Bakanlığı yapan Meral Akşener bu alanda çok başarılı örneklerdi.

O kişi şimdi bakan

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Akif Çağatay Kılıç ayrılırken, sporun içinden gelen NATO- Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı ile diplomasi birikimine sahip bir isim olan Osman Aşkın Bak kabineye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu zamanında SSK’lı olduğu için yaralı olduğu halde hastaneye alınmadığını anlatır ya o olayın en yakın tanığı Osman Aşkın Bak’tır. Erdoğan, 90’lı yıllarda Kargasekmez’de bir trafik kazası geçiriyor. Devamını Erdoğan’dan dinleyelim.

“Bizi hemen önce Düzce’ye getirdiler, Düzce’de bizi almadılar. Ambulans yok ambulans. Bizi bir minibüsün içine koydular, sanki eşya koyar gibi. Yaralı arkadaşlarımızdan bir tanesi bizim serumları tutuyor. Hemşire de vermediler. Ve biz o halimizle Bolu’ya gittik. Devlet hastanesinde sorulan soru şu! Bunlar memur mu, sigortalı mı? Dediler ‘Alamayız, SSK Hastanesine götüreceksiniz’. Ordan da SSK hastanesine götürdüler.”

Erdoğan’ın başında serum şişesini tutan kişi bugün bakan olan Osman Aşkın Bak. Hayatı boyunca “Reis”ten ayrılmayan bir isim.

Şeref Fakıbaba’yı Türk siyaseti Şanlıurfa’da Belediye Başkanlığı seçimlerinde, “ceket” olayıyla tanımıştı. Dilerim bundan sonra icraatlarıyla anılır.

Gümilcine doğumlu Mehmet Müezzinoğlu kabine dışı kaldı ama yine Gümülcine doğumlu olan Hakan Çavuşoğlu kabineye girdi. AK Parti’nin arı gibi çalışan genç milletvekillerinden biriydi.

Bu arada değişimde il dengesinden söz ettik. Bir de çocuk dengesi ortaya çıktı. Halef selef sağlık bakanlarının ikisinin de 6 çocuğu var. Bundan sonra Sağlık Bakanı olmak isteyenler için yeni kriter ortaya çıktı. 6 çocuk. Ona göre.